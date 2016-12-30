Зачитан приговор обвиняемому в государственной измене бывшему завсектором УМК

Сегодня в Бакинском городском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу теолога, бывшего заведующего сектором Управления мусульман Кавказа Эльшана Мустафаоглу.

Как сообщает islam.az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова последнее слово взял Э.Мустафаоглу.

Затем на процессе был зачитан приговор, согласно которому Э.Мустафаоглу лишили свободы на 10 лет.

Напомним, прокурор попросил суд лишить свободы Э.Мустафаоглу на 12 лет.

Отметим, Э.Мустафаоглу был задержан в 2014 году. Он обвиняется по статье 274 (измена государству) УК АР.

Напомним, что по информации, распространенной адвокатом подсудимого ранее, Э.Мустафаоглу не признал себя виновным. Так как суд не был открытым, невозможно определить на основании каких доказательств вынесен приговор.