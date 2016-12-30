Азербайджанцы мира отмечают День солидарности

Сегодня в Азербайджане отмечают День солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает islam.az, вот уже 24 года 31 декабря отмечается как День солидарности азербайджанцев мира.

Этот праздник играет важную роль в построении связей между азербайджанцами, проживающими в отдельных странах, налаживании процесса единства и солидарности между ними. Празднование Дня солидарности азербайджанцев мира превратилось в своеобразную необходимость и духовную потребность для азербайджанцев всего мира. Этот день отмечается в более чем 70 странах мира. Несмотря на серьезное давление со стороны двух тоталитарных государств в дни развала Советского Союза, шествие проживающих по оба берега Араза азербайджанцев в сторону границы, в результате которого была сметена колючая проволока от Ордубада до Шарура, лозунги разделенного рекой народа о единении доказали всему миру единство азербайджанской нации. День солидарности является символическим проявлением стремления к единению.

Отметим, что основы Дня солидарности азербайджанцев мира были заложены во время разрушения границы в Нахчыване между СССР и Ираном в конце декабря 1989 года. Учитывая значимость идеи о создании единства азербайджанцев мира, 16 декабря 1991 года председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Гейдар Алиев объявил 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира и поднял вопрос перед Верховным советом Азербайджана об объявлении этой даты праздничным днем на государственном уровне.

В 1992 году парламент Азербайджана объявил 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира. С тех пор 31 декабря отмечается всеми азербайджанцами как праздник.

Поздравляем с этим знаменательным днем всех азербайджанцев!