Армяне за сутки подразделения нарушили режим прекращения огня 35 раз

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения, с использованием крупнокалиберных пулеметов, за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 35 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Барекамаван Ноемберянского, Азатамут, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского районов Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Гаймаглы, Джафарли, Гызылгаджилы и на безымянных высотах Газахского района. С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района были обстреляны азербайджанские позиции в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского, Куропаткино Ходжавендского, Ашагы Сеидахмедлы, Горадиз Физулинского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.