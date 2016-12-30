Читатель спрашивает: Необходим ли развод (талаг) для аннулирования временного брака? Каков срок идды временного брака?

В отличие от постоянного брака, для расторжения временного брака развод (талаг) не требуется. Если срок временного брака истечет, то стороны считаются разведенными. Кроме того, если мужчина решит отказаться от оставшегося срока временного брака, должен просто произнести это. Для временного брака свидетелей не требуется. Для истечения срока идды временного брака у женщины дважды должна произойти менструация. Лишь после этого она может выйти замуж за другого (если не беременна). Если же женщина беременна, то должна ждать рождения ребенка. Если после развода ребенок родится до истечения 45 дней, будет лучше, если женщина будет ожидать 45 дней.