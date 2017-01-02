ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за террористическое нападение на стамбульский ночной клуб Reina.

Как передает islam.az, об этом сообщает Reuters.

Отметим, новогодняя ночь в турецком Стамбуле омрачилась кошмарной трагедией – неизвестный, вооруженный автоматом Калашникова, ворвался в ночное заведение Reina и открыл огонь. В клубе на тот момент находились несколько сотен человек. В результате нападения были убиты 39 человек, из них 16 – иностранцы. Еще 69 человек были госпитализированы с различными ранениями.