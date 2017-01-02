ВС Армении нарушили режим прекращения огня 38 раз

Вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 38 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на Министерство обороны, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Алибейли, Агдам и Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Джевахирли, Шураабад, Немирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.