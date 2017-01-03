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Трамп: Северная Корея не сможет создать межконтинентальную баллистическую ракету

Северная Корея не сможет создать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), способную долететь до территории США.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом написал в микроблоге в Twitter избранный глава государства США Дональд Трамп. «Северная Корея только что заявила, что она находится на финальных стадиях разработки ядерного оружия, способного достичь частей США. Этого не произойдет», - написал миллиардер.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении объявил, что МБР находится в последней стадии разработки и КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику.


Опубликовано:3 Январь, 2017  11:55, ]]>Печать]]>
 
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