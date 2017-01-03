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В Йемене в результате бомбардировок погибли девять мирных жителей

По меньшей мере пять мирных жителей погибли при авиаударе в Йемене арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, ещё четверо убиты в результате бомбардировки со стороны повстанцев.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, коалиция нанесла удар по дому в городе Мариб к востоку от йеменской столицы Саны в воскресенье. В результате удара погибли пять человек — все они были членами одной семьи.

Еще четыре мирных жителя, включая трех детей, погибли в воскресенье в результате бомбардировки повстанцев по жилым районам города Таиз.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы постоянно обстреливают приграничные районы королевства.


Опубликовано:3 Январь, 2017  12:00, ]]>Печать]]>
 
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