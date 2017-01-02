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Новости » Ислам в вопросах

Как следует рассчитывать три дня траура по покойнику: со дня смерти или со дня похорон?

Читатель спрашивает: Как следует рассчитывать три дня траура по покойнику: со дня смерти или со дня похорон?

Во-первых, следует отметить, что устраивать поминки по покойнику, спустя три, семь или сорок дней, не является обязательным деянием. Эти церемонии уходят корнями в национальную историю, а религия считает это желательными деяниями. Что же касается вопроса о расчете, то в Азербайджане на практике можно встретить оба варианта. Какой из них верный – сказать трудно. Хотя, более близким к истине является расчет со дня смерти.


Опубликовано:3 Январь, 2017  12:45, ]]>Печать]]>
 
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