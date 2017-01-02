Читатель спрашивает: Как следует рассчитывать три дня траура по покойнику: со дня смерти или со дня похорон?

Во-первых, следует отметить, что устраивать поминки по покойнику, спустя три, семь или сорок дней, не является обязательным деянием. Эти церемонии уходят корнями в национальную историю, а религия считает это желательными деяниями. Что же касается вопроса о расчете, то в Азербайджане на практике можно встретить оба варианта. Какой из них верный – сказать трудно. Хотя, более близким к истине является расчет со дня смерти.