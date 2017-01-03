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В Ираке за год погибли более 6,8 тысяч мирных жителей

Более 6,8 тысячи мирных жителей стали жертвами кровопролития в Ираке в 2016 году, еще около 12,3 тысячи пострадали.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в сообщении Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (UNAMI).

"В 2016 году UNAMI зафиксировала в общей сложности среди гражданского населения 19 266 погибших и пострадавших: 6 878 были убиты, 12 388 получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Миссия также указывает, что имеющиеся данные не включают сообщений о жертвах в провинции Анбар на западе Ирака за май, июль, август и декабрь минувшего года.


Опубликовано:3 Январь, 2017  13:41, ]]>Печать]]>
 
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