Все знали ответ, но никто не ответил: почему?

Однажды утром Насреддин завернул в платок яйцо, вышел на середину площади в своём городе и обратился к прохожим.

- Сегодня мы организуем большой конкурс! — сказал он им. — Тот, кто отгадает, что завёрнуто в этом платке, получит в подарок яйцо, которое находится внутри. Люди стали переглядываться между собой и сказали:

- Как мы можем знать об этом? Среди нас нет ясновидящих!

Насреддин продолжал:

- У того, что находится в этом платке, жёлтая сердцевина, как желток, она окружена жидкостью цвета белка, которая в свою очередь заключена в легко разбивающуюся скорлупу. Это символ плодородия, и напоминает нам о птицах, которые летят к своему гнезду. Так что, кто теперь может сказать мне, что тут внутри?

Все жители думали, что у Насреддина в руках яйцо, но ответ был настолько очевидным, что никто не захотел краснеть перед другими. «И если это не яйцо, а что-то намного более важное, результат суфийского мистического мировоззрения? Жёлтая сердцевина может означать солнце, жидкость вокруг него, возможно, какое-нибудь алхимическое вещество. Нет, наверняка этот сумасшедший хочет посмеяться над кем-нибудь». Насреддин спросил ещё два раза, и никто не рискнул сказать глупость. Тогда он развернул платок и показал всем яйцо.

- Все вы знали ответ, — сказал он, — и никто из вас не рискнул выразить его словами. Такова жизнь тех, кто боится рисковать: решения нам щедро предоставляются Аллахом, но люди обычно ищут более сложные объяснения, и заканчивают свою жизнь в бездействии.