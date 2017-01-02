Анкара обвинила Обаму в поставках оружия террористам

США не должны рисковать стратегическим союзом с Анкарой ради террористов. Такое заявление сделал глава правительства Турции Бинали Йылдырым. Премьер-министр возложил ответственность за поставки оружия террористам на администрацию действующего президента США Барака Обамы. Об этом сообщает Reuters.

«Соединенные Штаты не должны позволить, чтобы стратегическое партнерство с Турцией оказалось отодвинуто на задний план террористической организацией», — заявил глава правительства, выступая сегодня в парламенте Турции.

Йылдырым высказал надежду, что администрация нового президента США прекратит поставки оружия бойцам организации сирийских курдов «Отряды национальной обороны» (YPG), которую в Турции причисляют к террористическим группировкам.