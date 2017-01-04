Режим прекращения огня был нарушен 31 раз

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, за сутки на различных участках фронта нарушили режим прекращения огня 31 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт Министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Ноемберянского района Армении, в селах Паравакар и Беркабер Иджеванского района Армении, обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Баладжафарли и Гызылгаджылы Газахского района. С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Айгепар и Чинари Бердского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Агдам, Алибейли, Агбулаг и Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского, Шураабад, Намирли Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горадиз Физулинского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.