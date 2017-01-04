Обама и Эрдоган договорились об углублении сотрудничества в борьбе с ИГ

Президенты США и Турции Барак Обама и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились о сотрудничестве двух стран в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

"Обама приветствовал продолжающиеся усилия Турции по работе с региональными игроками для достижения общенационального перемирия в Сирии и возвращения к политическим переговорам между сирийским режимом и оппозицией", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что стороны "отметили прогресс в действиях международной коалиции по борьбе с ИГ в Ираке и Сирии, а также согласились с необходимостью продолжения и углубления сотрудничества между США и Турции".

Согласно информации Эрнеста, Обама "выразил соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате ужасного теракта в ночном клубе в Стамбуле 31 декабря 2016 года, ответственность за который взяла на себя ИГ, а также в связи с нападением 17 декабря на находившихся в увольнении военнослужащих в городе Кайсери".

Кроме того, Обама и Эрдоган "обсудили ситуацию на Кипре и выразили надежду на то, что предстоящие дипломатические процедуры приведут к соглашению по созданию на острове федерации" с участием греческой и турецкой общин, отметил Эрнест.