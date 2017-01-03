Читатель спрашивает: Как Ислам относится к продаже книг, проповедующих ложные верования, и обучению на их основе?

Книги, распространяющие ложные верования, могут сбить людей с верного пути. Поэтому Ислам не одобряет продажу подобных книг, а также обучение на их основе. Однако для ученых и подготовленных людей это разрешено. Ученые могут читать подобные книги с целью ознакомления с основами ложных верований, приводимыми там доводами и формированию контраргументов. Будет лучше, если это будет происходить под наблюдением опытного преподавателя и в закрытой форме.