В Афганистане при атаке боевиков погибли 8 полицейских

Восемь полицейских погибли в результате атаки боевиков в столице провинции Гильменд на юге Афганистана, еще трое получили ранения. Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Pajhwok.

Инцидент произошел в ночь на вторник в районе Болан города Лашкаргах, боевики совершили нападение на полицейский пост.

Генерал армии Афганистана Абдул Рахим Чахансури (Abdul Rahim Chakhansuri) подтвердил эту информацию, однако не привел точных данных о жертвах. Он также заявил, что нападение совершили боевики радикальной группировки "Талибан".

Подробности происшествия уточняются. Ни одна из группировок, действующих в Афганистане, пока не взяла ответственность за нападение.