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Сирийские военные уничтожили одного из главарей "Джебхат ан-Нусры"

Сирийские военные уничтожили не менее семи террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" на севере провинции Хомс, в том числе, одного из лидеров группировки. Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство SANA.

По данным агентства, правительственные силы нанесли артиллерийские удары по объектам в населенных пунктах эль-Махатта и Джавалек, где проходили собрания террористов.

Среди ликвидированных боевиков — один из главарей группировки Мохамад Касим аль-Хадж (Mohammad Qassem al-Haj).


Опубликовано:4 Январь, 2017  10:59, ]]>Печать]]>
 
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