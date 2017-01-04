Какие книги молитв являются наиболее известными в джафаритском мазхабе?

Читатель спрашивает: Какие книги молитв считаются наиболее известными в джафаритском мазхабе?

Самым достоверным сборником молитв джафаритского мазхаба считается книга «Сахифейи-Саджадиййа», состоящая из молитв имама Зейнуль-абидина (а). В этой книге собрано 54 молитвы. Также наиболее известны следующие книги молитв: «Мисбах» Кафами, «Мисбахуль-мутахаджидин» Шейха Тучи, «Уддатуд-даи» Ибн Фахда Хилли, «Задуль-маад» Алламе Меджлиси и др. В последние 50 лет наиболее издаваемой и популярной среди верующих книгой является «Мафатихуль-джихан», составленная Шейхом Аббасом Гуми.