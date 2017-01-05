Археологи Турции обнаружили мечеть 1380 года

Древняя мечеть и хамам обнаружены в результате археологических раскопок в Турции.

Как передает islam.az со ссылкой на islam.ru, директор музея города Кутахьи Метин Тюрктюзюн, отметил, что мусульманский храм, предположительно, был построен в 1380 году при правлении Сулеймана Шаха. В те времена город был столицей одного из мелких княжеств.

«Построенные здесь мечеть и хамам были не рядовыми архитектурными объектами, а служили многим гражданам. В мечеть приходили совершить намаз люди из многих соседних населенных пунктов», - рассказал Метин Тюрктюзюн.