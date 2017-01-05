Трамп готовит реформу разведслужб США

Избранный президент США Дональд Трамп обдумывает реструктуризацию двух разведывательных структур страны, передает The Wall Street Journal.

Предположительно, изменения могут затронуть аппарат директора Национальной разведки и Центральное разведывательное управление. Нацразведке вменяется излишняя политизированность, уточняет издание. Советники Дональда Трампа обсуждают сокращение персонала в штаб-квартире ЦРУ в Вирджинии, а также увеличение оперативного состава управления.

Ранее Трамп сообщил о том, что представители разведывательного сообщества отложили до пятницы, 6 января, спецбрифинг по кибератакам. «Брифинг разведки по поводу так называемого российского хакерства отложен. Очень странно», - прокомментировал решение Трамп.

До этого представитель Трампа Шон Спайсер сообщил, что «у разведки нет убедительных доказательств» о причастности России к хакерским атакам на системы американских структур.