Стала известна национальность террориста в ночном клубе "Reina"

Стала известна национальность преступника, совершившего в новогоднюю ночь террористический акт в стамбульском ночном клубе «Reina».

Как сообщает islam.az со ссылкой на «Hürriyət», об этом заявил помощник премьер-министра Вейси Кайнак.

Он сказал, что высока вероятность того, что террорист по национальности является уйгуром.

Отметим, новогодняя ночь в турецком Стамбуле омрачилась кошмарной трагедией – 1 января около 01:15 по местному времени неизвестный, вооруженный автоматом Калашникова, ворвался в ночное заведение «Reina» и открыл огонь. Убийца вначале открыл огонь по охранявшим вход в здание полицейским, а затем проник внутрь и начал беспорядочную стрельбу. В клубе на тот момент находились 600 человек. В результате теракта были убиты 39 человек, 65 человек получили ранения.

Напомним, среди погибших была гражданка России по национальности азербайджанка, а среди раненых – два гражданина Азербайджана.