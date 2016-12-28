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Имам Али (а): "Оберегай свою веру своим житием, чтобы заполучить оба. Не оберегай свое житие верой, чтобы не лишиться обоих".
("Гураруль-Хикам", хадис 5861)
Имам Али (а): "Не оберегай свое житие верой, чтобы..."
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