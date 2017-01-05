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В Измире перед зданием суда подорван автомобиль, 2 человека погибли

В результате взрыва, совершенного сегодня около 16:00 по местному времени (в 17:00 по бакинскому времени) перед зданием суда в Измире, погибли один полицейский и один работник суда.

Как сообщает islam.az со ссылкой на APA, в результате взрыва 10 человек получили ранения.

Стали известны детали теракта, совершенного перед зданием суда в Измире.

Два автомобиля, в котором находились террористы, попытались въехать на стоянку перед зданием суда, однако сотрудники полиции помешали им. Увидев это, террористы подорвали один из автомобилей. Затем началась перестрелка. Один из террористов был убит на месте, другой же – в 150 метрах от места происшествия. Поиски третьего террориста продолжаются.


Опубликовано:5 Январь, 2017  20:25, ]]>Печать]]>
 
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