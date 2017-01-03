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Армянские вооруженные подразделения обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов

Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 44 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Айгепар и Чинари Бердского района подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Агдам, Алибейли, Агбулаг и Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - позиции, расположенные в селе Гаравелиляр Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Джавахирли, Гарагашлы, Сарыджалы и Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.


Опубликовано:6 Январь, 2017  09:53, ]]>Печать]]>
 
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