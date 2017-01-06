В Конгрессе США осудили ООН за резолюцию по Израилю

Члены палаты представителей Конгресса США осудили Организацию объединенных наций (ООН) за принятие резолюции против израильских поселений.

Как передает islam.az со ссылкой на Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, за принятие осуждающего решение Совета безопасности ООН заявления выступили 342 члена палаты представителей, а 80 членов нижней палаты конгресса США проголосовали против. Согласно документу, США «должны наложить вето на будущие резолюции Совбеза ООН, которые стремятся навязать решения об окончательном статусе или являются односторонними и антиизраильскими».

В декабре Совбез ООН принял резолюцию 2334, которая запрещает строительство еврейских поселений на палестинских территориях.