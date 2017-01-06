Пентагон: США уничтожили около 20 боевиков "Аль-Каиды" в сирийской провинции Идлиб

ВВС США нанесли 1 и 3 января авиаудары в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии, уничтожив порядка 20 боевиков группировки "Аль-Каида".

Как передает islam.az со ссылкой на Report, об этом в четверг на брифинге для журналистов сообщил пресс-секретарь Минобороны США Питер Кук.

"Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты нанесли серию точечных ударов на северо-востоке Сирии по боевикам "Аль-Каиды", - сказал Кук. Он уточнил, что 1 января американская авиация атаковала две машины с исламистами, "которые выехали из крупного опорного пункта рядом с Сармадой (провинция Идлиб)". В результате были ликвидированы пятеро боевиков, оба автомобиля также были уничтожены.

3 января ВВС нанесли удар уже по самому лагерю, который служил командным пунктом и точкой перегруппировки сил экстремистов. По словам Кука, были убиты более 15 боевиков, из строя выведены шесть машин, разрушено девять построек.