Читатель спрашивает: Иногда мусульмане пишут письма святым личностям. Правильно ли это?

В религиозных источниках трудно найти достоверные сведения, подтверждающие верность подобных действий. Хотя ученые считали это широко распространенной традицией, не приравнивая к греху. Наиболее распространенными являются письма, адресованные Его Светлости Аббасу и имаму Махди (а). Его Светлости Аббасу пишут в основном угнетенные и требующие наказания тиранов, а имаму Махди (а) направляют письма те, кто желает преодоления определенных трудностей. Письма обычно бросают в колодцы с водой или же в реку или море.