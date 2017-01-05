Саудовская Аравия отменила квоту на Хадж

Саудовская Аравия отменила введенную 5 лет назад квоту для паломников, приезжающих в страну совершить Хадж.

Как сообщает islam.az со ссылкой на АПА, король принял в связи с этим предложение председателя Верховного комитета Хаджа, принца Мухаммада бин Наифа.

Мухаммад бин Наиф сказал, что соответствующие структуры уже начали подготовку в связи с приемом паломников, число которых в этом году возрастет.

Отметим, 5 лет назад Саудовская Аравия снизила квоты для паломников зарубежных стран на 20% , а для граждан Саудовской Аравии – на 50%. Этот шаг был связан с усилением мер безопасности по причине ремонтно-строительных работ, которые проводились с целью расширения Заповедной мечети в Мекке.