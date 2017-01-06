Трамп отзовет всех послов США

Избранный президент США Дональд Трамп в день инаугурации отзовет всех послов США.

Как сообщает islam.az, об этом распространила информацию газета «New York Times», ссылаясь на нескольких дипломатов, ознакомленных с планом Трампа.

Газета пишет, что Трамп в связи с этим направил уведомление в Госдепартамент США.

В уведомлении, отправленном переходной командой Трампа 23 декабря, говорится о том, что все без исключения дипломаты, назначенные администрацией Обамы будут отозваны назад.

Д.Трамп уже сообщил, кого он назначит послами в Китай и Израиль.

Церемония инаугурации Трампа состоится 20 января.

Отметим, что послом США в Азербайджане является Роберт Секута. Он исполняет эти обязанности с 2015 года.