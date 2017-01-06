ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Азербайджанцы мира отмечают День солидарности Азербайджанцы мира отмечают День солидарности
Зачитан приговор обвиняемому в государственной измене бывшему завсектором УМК Зачитан приговор обвиняемому в государственной измене бывшему завсектором УМК
Все знали ответ, но никто не ответил: почему? Все знали ответ, но никто не ответил: почему?
ООН: Иракский Мосул за пять дней покинули 13 тысяч человек ООН: Иракский Мосул за пять дней покинули 13 тысяч человек
Имам Али (а): Имам Али (а): "Не оберегай свое житие верой, чтобы..."

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Новости по миру

ИГ перестало платить зарплаты боевикам в Мосуле

Террористическая группировка "Исламское государство" прекратила выплату зарплат своим боевикам в иракском Мосуле. Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг издание Telegraph ссылаясь на жителей города.

По данным издания, ежемесячно боевикам выплачивали около 350 долларов. Теперь же их нефтяной инфраструктуре, которая приносила группировке основной доход, был нанесен серьезный урон и боевики больше не получают денежных средств за свою террористическую деятельность.

Новым источником дохода боевиков ИГ стали взятки за вывоз семей из города, пишет газета.

Операция по освобождению Мосула на севере Ирака от боевиков ИГ, захвативших город в 2014 году, продолжается с 17 октября.


Опубликовано:6 Январь, 2017  11:52, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
6 Январь, 2017
Россия выводит часть своей военной группировки из Сирии
6 Январь, 2017
Боевики оставили Дамаск без питьевой воды
6 Январь, 2017
Белый дом ответил на заявления Турции о присутствии США на базе Инджирлик
6 Январь, 2017
Трамп отзовет всех послов США
6 Январь, 2017
Пентагон: США уничтожили около 20 боевиков "Аль-Каиды" в сирийской провинции Идлиб

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
6 Январь, 2017
Россия выводит часть своей военной группировки из Сирии
6 Январь, 2017
Боевики оставили Дамаск без питьевой воды
6 Январь, 2017
ИГ перестало платить зарплаты боевикам в Мосуле
6 Январь, 2017
Белый дом ответил на заявления Турции о присутствии США на базе Инджирлик
6 Январь, 2017
Трамп отзовет всех послов США
6 Январь, 2017

Саудовская Аравия отменила квоту на Хадж
6 Январь, 2017

Иногда мусульмане пишут письма святым личностям. Правильно ли это? Ислам в вопросах
6 Январь, 2017
Пентагон: США уничтожили около 20 боевиков "Аль-Каиды" в сирийской провинции Идлиб
6 Январь, 2017
В Конгрессе США осудили ООН за резолюцию по Израилю
6 Январь, 2017
Армянские вооруженные подразделения обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов
5 Январь, 2017

В Измире перед зданием суда подорван автомобиль, 2 человека погибли
5 Январь, 2017

Имам Али (а): "Не оберегай свое житие верой, чтобы..."
5 Январь, 2017

Стала известна национальность террориста в стамбульском ночном клубе "Reina"
5 Январь, 2017
Иракская армия начала наступление на позиции ИГ на западе страны
5 Январь, 2017
Трамп готовит реформу разведслужб США
5 Январь, 2017
Турецкие военнослужащие останутся в Афганистане еще на два года
5 Январь, 2017
Депутат парламента Финляндии оштрафован за выпад в адрес мусульман
5 Январь, 2017

Археологи Турции обнаружили мечеть 1380 года
5 Январь, 2017

Какие книги молитв являются наиболее известными в джафаритском мазхабе? Ислам в вопросах
5 Январь, 2017
Штаб коалиции заявил о ликвидации в Ираке двух главарей ИГ
5 Январь, 2017
Пенс рассказал о первом шаге Трампа на посту президента США
4 Январь, 2017

ООН: Иракский Мосул за пять дней покинули 13 тысяч человек
4 Январь, 2017
Гражданина Германии обвинили в участии в публичных казнях в Пальмире
4 Январь, 2017

Сирийские военные уничтожили одного из главарей "Джебхат ан-Нусры"
4 Январь, 2017
В Турции продлен режим ЧП
4 Январь, 2017

В Афганистане при атаке боевиков погибли 8 полицейских
4 Январь, 2017

Как Ислам относится к продаже книг, проповедующих ложные верования, и обучению на их основе? Ислам в вопросах
4 Январь, 2017

Обама и Эрдоган договорились об углублении сотрудничества в борьбе с ИГ
4 Январь, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 31 раз
3 Январь, 2017
Боевой отряд ИГИЛ проник в Европу
3 Январь, 2017

Анкара обвинила Обаму в поставках оружия террористам
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com