Боевики оставили Дамаск без питьевой воды

Столица Сирии лишилась 80% источников питьевой воды из-за диверсии террористов в долине Вади-Барада. Об этом говорится в послании МИД арабской страны, направленном в Совет Безопасности ООН. Его текст распространило информагентство SANA.





«Правительство САР расценивает как военное преступление действия экстремистов из группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», которые не только взорвали магистральный водопровод, но и загрязнили его дизельным топливом», — указывается в документе.

В нем подчеркивается, что диверсия 24 декабря 2016 года привела к катастрофическим последствиям.

«Свыше 7 млн жителей Дамаска, включая детей и женщин, испытывают сейчас острую нехватку питьевой воды», — отмечается в послании внешнеполитического ведомства.

Правительство Сирии «выражает сожаление по поводу молчания международного сообщества в отношении этого откровенного преступления против гражданского населения», подчеркивается в документе. В Дамаске отмечают, что «ряд стран Запада, включая членов СБ ООН Францию, Великобританию и США, а также их региональные пособники, такие, как Саудовская Аравия, Катар и Турция, покрывают злодеяния террористических группировок в Сирии».