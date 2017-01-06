Россия выводит часть своей военной группировки из Сирии

Группировка Вооруженных сил России в Сирии начала сокращаться. Первыми страну покинут авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Петр Великий» и сопровождающие их корабли.

Как сообщает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник Генерального штаба ВС генерал армии Валерий Герасимов.

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина Минобороны приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии», — сказал военный.

Он отметил, что корабельная авианесущая группа выполнила свои задачи, в частности, совместно с силами противовоздушной обороны в Сирии была создана единая система ПВО.

Герасимов напомнил, что с 00.00 мск 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок.