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Россия выводит часть своей военной группировки из Сирии

Группировка Вооруженных сил России в Сирии начала сокращаться. Первыми страну покинут авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Петр Великий» и сопровождающие их корабли.

Как сообщает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник Генерального штаба ВС генерал армии Валерий Герасимов.

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина Минобороны приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии», — сказал военный.

Он отметил, что корабельная авианесущая группа выполнила свои задачи, в частности, совместно с силами противовоздушной обороны в Сирии была создана единая система ПВО.

Герасимов напомнил, что с 00.00 мск 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок.


Опубликовано:6 Январь, 2017  14:13, ]]>Печать]]>
 
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