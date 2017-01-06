Армяне нарушили режим прекращения огня 39 раз

Армянские вооруженные подразделения с применением крупнокалиберных пулеметов за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 39 раз.

Как сообщили в Министерстве обороны, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные на безымянных высотах Газахского района. С позиций, расположенных в селах Айгепар и Чинари Бердского района Армении, были обстреляны азербайджанские позиции в селах Агдам, Алибейли и Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского, Шураабад, Юсифджанлы, Ширванлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горадиз Физулинского, Мехдили Джабраилского района, а также на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.