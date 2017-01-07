Разведка США: Россия пыталась помешать Клинтон на выборах

Россия пыталась помешать Клинтон на президентских выборах в США.

Как передает islam.az, об этом говорится в опубликованном докладе ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности США.

"Цель России была в том, чтобы подорвать веру американского общества в демократический процесс в США, и помешать Хиллари Клинтон избраться в президенты", - говорится в опубликованном докладе ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности США.

Еще в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Российские власти отрицают подобные обвинения.