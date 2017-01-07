Почти три тысячи выходцев из Туниса примкнули к ИГ

Почти 3 тыс. выходцев из Туниса примкнули к террористической группировке "Исламское государство".

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр республики Юсеф Шахед.

"Точное число - 2929. Многие из них в настоящее время уже мертвы", - сказал он."Сегодня терроризм больше не имеет национальности, он является глобальной проблемой", - добавил Шахед.

Одновременно он выразил надежду на то, что теракт, который устроил в Берлине тунисец Анис Амри, "не ухудшит отношения между странами".

Вечером 19 декабря в Берлине тягач с прицепом, которым управлял Амри, въехал в толпу посетителей рождественского базара. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ. Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии ликвидирован полицейскими в Милане.