В результате стрельбы в аэропорту в США погибли 5, ранены 45 человек

В аэропорту Форт-Лодердейла в штате Флорида в результате стрельбы погибли пять человек.

Местная полиция сообщилa о 45 пострадавших.

Oб этом говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге Twitter.

"Пятеро погибли, восемь были ранены изначально. Еще 37 человек получили ранения после инцидента", - говорится в сообщении. После информации о стрельбе в аэропорту началась паника. Люди покидали помещения воздушной гавани бегом. В ряде мест возникла давка.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейла погибли пять человек, еще 13 были ранены. Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией.