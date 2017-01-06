Читатель спрашивает: Когда отмечается день кончины Ее Светлости Фатимы (а)?

В религиозных источниках содержатся в основном три различные даты кончины Ее Светлости Фатимы (а). Причиной этому может служить то, что в ее похоронах принимало участие ограниченное число людей и место ее захоронения неизвестно. Согласно первой версии, Ее Светлость Фатима (а) ушла из жизни спустя 40 дней после смерти Пророка (с). Если учесть, что Пророк (с) умер 28 Сафара, то дата кончины Фатимы (а) приходится на 8 Рабиуль-ахира. Согласно двум наиболее достоверным версиям, между датами смерти Пророка (с) и Ее Светлости Фатимы (а) прошло 75 и 95 дней. По этому расчету дата кончины Ее Светлости Фатимы (а) приходится на 13 джамадиуль-авваля или 3 джамадиуль-ахира.