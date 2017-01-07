ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
На севере Сирии прогремел взрыв, погибли 60 человек На севере Сирии прогремел взрыв, погибли 60 человек
Все знали ответ, но никто не ответил: почему? Все знали ответ, но никто не ответил: почему?
Россия выводит часть своей военной группировки из Сирии Россия выводит часть своей военной группировки из Сирии
У меня язык не поворачивается называть их друзьями - Эрдоган У меня язык не поворачивается называть их друзьями - Эрдоган
Имам Али (а): Имам Али (а): "Не оберегай свое житие верой, чтобы..."

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Ислам в вопросах

Имеет ли право выполнить пропущенные намазы покойника кто-то, кроме старшего сына?

Читатель спрашивает: Имеет ли право выполнить пропущенные намазы покойника кто-то, кроме старшего сына?

Согласно шариату, ежедневные намазы человек обязан выполнять сам. Но если по какой-либо причине у отца остались пропущенные намазы, их должен выполнить старший сын. Если он не выполнит сам, то может за определенную плату нанять кого-то для этой цели. Если старший сын не выполнит пропущенные намазы отца или же не наймет для этого кого-то, то эта обязанность не ложится на остальных сыновей. Если у покойника не будет сына, эта обязанность не ложится также и на его дочь. Но любой родственник или же друг покойника может безвозмездно выполнить его пропущенные намазы. Если человек оставить завещание, по которому для выполнения его пропущенных намазов следует нанять кого-то, то эта плата должна быть изъята из трети его наследства. Если же не оставит завещания, то выполнение пропущенных намазов покойника является обязанностью старшего сына.


Опубликовано:9 Январь, 2017  11:33, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
7 Январь, 2017
Когда отмечается день кончины Ее Светлости Фатимы (а)?
6 Январь, 2017
Иногда мусульмане пишут письма святым личностям. Правильно ли это?
5 Январь, 2017
Какие книги молитв являются наиболее известными в джафаритском мазхабе?
4 Январь, 2017
Как Ислам относится к продаже книг, проповедующих ложные верования, и обучению на их основе?
3 Январь, 2017
Как следует рассчитывать три дня траура по покойнику: со дня смерти или со дня похорон?

Последние комментарии : 1
Автор: Рамона | 10 Январь, 2017  06:31
# Ответить
0


]]>]]>
Добрый день! Назовите, пожалуйста, источник вами сказанного! Мне очень нужно! Если это написано в хадисах, то , пожалуйста, назовите конкретно какой это хадисЗаранее благодарю за ответ!
Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
9 Январь, 2017

Эрдоган: У меня язык не поворачивается называть их друзьями
9 Январь, 2017
Более 40 боевиков ИГ уничтожены в результате авиаударов в Ираке
9 Январь, 2017

Имам Али (а): "Три качества способствуют дружбе..."
9 Январь, 2017
Пять миллионов жителей Дамаска остаются без питьевой воды
9 Январь, 2017
В Баку состоялся очередной вечер Корана
9 Январь, 2017

Шестеро полицейских погибли в результате атаки на блокпост в Египте
9 Январь, 2017

Турецкая армия ликвидировала 48 боевиков ИГ в Сирии
9 Январь, 2017
Афганские силовики за сутки ликвидировали 45 боевиков по всей стране
9 Январь, 2017

Имеет ли право выполнить пропущенные намазы покойника кто-то, кроме старшего сына? Ислам в вопросах
9 Январь, 2017
Полиция Израиля установила личность исполнителя теракта в Иерусалиме
9 Январь, 2017

Боевики "Боко харам" атаковали базу нигерийской армии, есть жертвы
9 Январь, 2017
Армяне из крупнокалиберных пулеметов нарушили режим прекращения огня 36 раз
7 Январь, 2017

На севере Сирии прогремел взрыв, погибли 60 человек
7 Январь, 2017

Когда отмечается день кончины Ее Светлости Фатимы (а)? Ислам в вопросах
7 Январь, 2017

В результате стрельбы в аэропорту в США погибли 5, ранены 45 человек
7 Январь, 2017

Почти три тысячи выходцев из Туниса примкнули к ИГ
7 Январь, 2017

Разведка США: Россия пыталась помешать Клинтон на выборах
7 Январь, 2017

Сегодня отмечается мовлуд Имама Хасана Аскери (а)
7 Январь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 39 раз
6 Январь, 2017
Россия выводит часть своей военной группировки из Сирии
6 Январь, 2017
Боевики оставили Дамаск без питьевой воды
6 Январь, 2017
ИГ перестало платить зарплаты боевикам в Мосуле
6 Январь, 2017
Белый дом ответил на заявления Турции о присутствии США на базе Инджирлик
6 Январь, 2017
Трамп отзовет всех послов США
6 Январь, 2017

Саудовская Аравия отменила квоту на Хадж
6 Январь, 2017

Иногда мусульмане пишут письма святым личностям. Правильно ли это? Ислам в вопросах
6 Январь, 2017
Пентагон: США уничтожили около 20 боевиков "Аль-Каиды" в сирийской провинции Идлиб
6 Январь, 2017
В Конгрессе США осудили ООН за резолюцию по Израилю
6 Январь, 2017
Армянские вооруженные подразделения обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов
5 Январь, 2017

В Измире перед зданием суда подорван автомобиль, 2 человека погибли
5 Январь, 2017

Имам Али (а): "Не оберегай свое житие верой, чтобы..."
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com