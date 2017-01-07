Читатель спрашивает: Имеет ли право выполнить пропущенные намазы покойника кто-то, кроме старшего сына?

Согласно шариату, ежедневные намазы человек обязан выполнять сам. Но если по какой-либо причине у отца остались пропущенные намазы, их должен выполнить старший сын. Если он не выполнит сам, то может за определенную плату нанять кого-то для этой цели. Если старший сын не выполнит пропущенные намазы отца или же не наймет для этого кого-то, то эта обязанность не ложится на остальных сыновей. Если у покойника не будет сына, эта обязанность не ложится также и на его дочь. Но любой родственник или же друг покойника может безвозмездно выполнить его пропущенные намазы. Если человек оставить завещание, по которому для выполнения его пропущенных намазов следует нанять кого-то, то эта плата должна быть изъята из трети его наследства. Если же не оставит завещания, то выполнение пропущенных намазов покойника является обязанностью старшего сына.