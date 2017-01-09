Шестеро полицейских погибли в результате атаки на блокпост в Египте

Шестеро сотрудников египетских сил безопасности погибли сегодня утром в результате атаки на блокпост в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова, передает islam.az со ссылкой на ТАСС.

По информации местных СМИ, жертвами вооруженного нападения стали офицер полиции и пятеро силовиков.

Сначала на подъезде к КПП сработала взрывчатка, заложенная в автомобиль, затем террористы обстреляли блокпост из гранатометов.

Местные издания также сообщают, что в районе, где произошла атака и прогремел сильный взрыв, вспыхнул пожар.