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Пять миллионов жителей Дамаска остаются без питьевой воды

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" на протяжении трех недель удерживают жителей Дамаска без питьевой воды.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью французским СМИ.

В конце декабря террористы взорвали водопровод в долине Барада, который питает сирийскую столицу питьевой водой. Также в руках боевиков "Джебхат ан-Нусры" оказалась водонасосная станция "Айн-аль-Фиджи".

"Сейчас террористы захватили главный источник питьевой воды, питающий Дамаск, тем самым ограничив 5 миллионов жителей от воды на протяжении трех недель. Задача сирийской армии — освобождение этих территорий (где находится источник воды), чтобы не дать террористам, используя воду, задушить столицу", — цитирует слова президента сирийское национальное агентство SANA.


Опубликовано:9 Январь, 2017  14:40, ]]>Печать]]>
 
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