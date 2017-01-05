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Имам Али (а): "Три качества способствуют дружбе: высокая нравственность, приветливость и скромность"
(Гураруль-Хикам, хадис 4684).
Эрдоган: У меня язык не поворачивается называть их друзьями
Имам Али (а): "Три качества способствуют дружбе..."
Шестеро полицейских погибли в результате атаки на блокпост в Египте
Турецкая армия ликвидировала 48 боевиков ИГ в Сирии
Имеет ли право выполнить пропущенные намазы покойника кто-то, кроме старшего сына? Ислам в вопросах
Боевики "Боко харам" атаковали базу нигерийской армии, есть жертвы
На севере Сирии прогремел взрыв, погибли 60 человек
Когда отмечается день кончины Ее Светлости Фатимы (а)? Ислам в вопросах
В результате стрельбы в аэропорту в США погибли 5, ранены 45 человек
Почти три тысячи выходцев из Туниса примкнули к ИГ
Разведка США: Россия пыталась помешать Клинтон на выборах
Сегодня отмечается мовлуд Имама Хасана Аскери (а)
Саудовская Аравия отменила квоту на Хадж
Иногда мусульмане пишут письма святым личностям. Правильно ли это? Ислам в вопросах
В Измире перед зданием суда подорван автомобиль, 2 человека погибли
Имам Али (а): "Не оберегай свое житие верой, чтобы..."