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Более 40 боевиков ИГ уничтожены в результате авиаударов в Ираке

По меньшей мере 45 боевиков террористической группировки ИГ ликвидированы в результате авиаударов иракских ВВС и международной антитеррористической коалиции в провинции Найнава на севере Ирака.

Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".

По его информации, 25 террористов ликвидированы в нескольких районах Мосула, еще 20 - близ города Талль-Афар (в 35 км к юго-западу от Мосула). Кроме того, были уничтожены взрывные устройства и минометы, принадлежащие боевикам, передает islam.az со ссылкой на ТАСС.

Мосул, второй по величине город Ирака, более двух лет находится под контролем ИГ. Наземная фаза операции по его освобождению началась 17 октября 2015 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США.

29 декабря подразделения спецназа ВС Ирака начали вторую фазу наступления на позиции террористической группировки ИГ в Мосуле.


Опубликовано:9 Январь, 2017  16:07, ]]>Печать]]>
 
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