Читатель спрашивает: Можно ли считать предписанием встречу человека, с которым будет создана семья?

Встреча людей может произойти как по их личной инициативе, так и вопреки их воле. Поэтому вполне возможно, что человек может повстречаться со своей будущей половиной в ситуации, которую оценит как случайность. Однако это вовсе не может принизить их ответственность. Даже случайно повстречавшиеся люди должны создавать семью по своей воле. Если повстречавшаяся пара создаст семью, и впоследствии этот брак будет неудачным, то они должны винить в этом не предписание или других людей, а лишь самих себя. Потому что прежде чем создавать семью, следует хорошенько обдумать столь ответственный шаг. И, наоборот, если семья будет счастливой, а брак удачным, то опять-таки, должны считать себя кудесниками этого благополучия и возблагодарить Аллаха, который создал благоприятные условия для принятия верного решения.