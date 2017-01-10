ЦРУ: У команды Обамы были нереалистичные ожидания насчет последствий «арабской весны»

Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что администрация уходящего президента США Барака Обамы неверно представляла себе последствия «арабской весны».

«Я думаю, в Вашингтоне, включая некоторых представителей администрации, были очень нереалистичные ожидания, что «арабская весна» выдавит авторитарные режимы и начнёт процветать демократия, потому что этого хотел народ», — цитирует Бреннана телеканал CNN.

Как передает islam.az со ссылкой на РТ, по его мнению, «концепт демократии на самом деле не был укоренён во многих людях, культурах и странах».

Ранее директор ЦРУ заявил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа поставит под угрозу безопасность страны, если не признает важность разведывательного сообщества.