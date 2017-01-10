В мечетях ОАЭ прошла всеобщая молитва о дожде

Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян призвал мужчин, женщин и детей по всей стране присоединиться к молитве о дожде. Об этом сообщает The National.

Как сказано в издании, местные фермеры пожаловались на острую нехватку воды, из-за которой не могут высаживать семена. Причиной засухи, по их мнению, является глобальное потепление, передает islam.az со ссылкой на РТ.

Отмечается, что Аль Нахайян принял участие в молитве в Большой мечети Шейха Заеда в Абу-Даби.