Пятъ террористов-смертников взорвались в Нигерии: есть погибшие

Пять террористов-смертников, пытающихся проникнуть в северо-восточный нигерийский город Мацдугури, взорвали себя, в результате чего погибли, по меньшей мере, 3 мирных жителей.

Как передает islam.az со ссылкой на Report, об этом сoобшила полиция, обвинив экстремистов Боко Харам в проведении теракта.

Взрывы произошли в 10 км друг от друга на восточной окраине города, как сообщил заместитель начальника полиции Виктор Изуку.

Трое террористов в поясах джихадистов взорвали себя на военном контрольно-пропускном пункте, сообщает полиция.

Два часа спустя, две женщины-смертницы взорвали себя, убив себя и двух мирных жителей.