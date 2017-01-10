МВФ предложил Европе зарабатывать на беженцах

В МВФ раскритиковали миграционную политику европейских стран. В организации считают, что глобальная экономика от миграции только выигрывает, а потому руководству государств ЕС необходимо перестать списывать свои экономические проблемы на переселенцев с Ближнего Востока.

«Мигранты – это не обуза для принимающих стран. Они могут приносить в казну реальный доход. Мировому обществу пора присмотреться к этой новой рабочей силе и стать более лояльными», - отметил первый заместитель директора МВФ Дэвид Липтон.

Напомним, в последние два года ЕС переживает крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис. Основной поток мигрантов приняла Германия.