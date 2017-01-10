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Евросуд обязал школьниц-мусульманок посещать бассейн вместе с мальчиками

Швейцария выиграла дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ): решение суда обязывает мусульманских родителей отправлять своих детей на смешанные уроки плавания. Об этом сообщает Би-би-си.

Суд поддержал швейцарские власти для «полного следования школьному расписанию» и «успешной интеграции» детей в общество. ЕСПЧ признал, что имело место вмешательство в свободу вероисповедания,однако его не назвали нарушением, передает islam.az со ссылкой на haqqin.az.

Как напоминает РБК, дело началось с подачи жалобы двумя жителями швейцарского Базеля — уроженцами Турции. Они отказались отдавать своих дочерей-подростков на совместные с мальчиками занятия по плаванию.

В школе заявили, что исключения доступны только для детей, достигших полового созревания, поэтому действия родителей признали нарушением. В 2010 году родителей обязали выплатить 1400 швейцарских франков ($1380) за «действия, противоречащие их родительским обязанностям».

Родители протестовали против такого решения, заявив, что оно является нарушением 9 статьи Европейской конвенции по правам человека, которая посвящена свободе мысли, совести и религии.

В ЕСПЧ отметили, что законы Швейцарии подразумевают защиту иностранных учащихся от любых форм социального отчуждения.

«Таким образом, заинтересованность в получении детьми полноценного образования, которое способствует их успешной социальной интеграции в соответствии с местными традициями и нормами, возобладала над желанием родителей освободить детей от смешанных уроков плавания», — говорится в решении суда.


Опубликовано:10 Январь, 2017  21:08, ]]>Печать]]>
 
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