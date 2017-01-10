ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
На севере Сирии прогремел взрыв, погибли 60 человек На севере Сирии прогремел взрыв, погибли 60 человек
У меня язык не поворачивается называть их друзьями - Эрдоган У меня язык не поворачивается называть их друзьями - Эрдоган
Имам Али (а): Имам Али (а): "Не оберегай свое житие верой, чтобы..."
Россия выводит часть своей военной группировки из Сирии Россия выводит часть своей военной группировки из Сирии
Евросуд обязал школьниц-мусульманок посещать бассейн вместе с мальчиками Евросуд обязал школьниц-мусульманок посещать бассейн вместе с мальчиками

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Ислам в вопросах

Можно ли выполнять намаз со сломанным мохуром?

Читатель спрашивает: Можно ли выполнять намаз со сломанным мохуром?

Намаз можно выполнять и со сломанным мохуром. Следует обратить внимание, чтобы размер мохура не был меньше предусмотренных шариатом или же контакт лба человека с мохуром соответствовал требованиям шариата. Самым маленьким размером для мохура принято считать 1 дирхем. Это равно примерно размеры ногтя большого пальца или же фаланег любого пальца. Если площадь соприкосновения лба с мохуром составит вышеприведенный размер, то земной поклон верен. Сломанный мохур можно склеить чистым средством и воспользоваться им. Если же сломанные куски не пригодны к использованию, то их можно закопать в землю. Мохур нельзя выбрасывать в оскверненные места.


Опубликовано:11 Январь, 2017  11:43, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
10 Январь, 2017
Можно ли считать предписанием встречу человека, с которым будет создана семья?
9 Январь, 2017
Имеет ли право выполнить пропущенные намазы покойника кто-то, кроме старшего сына?
7 Январь, 2017
Когда отмечается день кончины Ее Светлости Фатимы (а)?
6 Январь, 2017
Иногда мусульмане пишут письма святым личностям. Правильно ли это?
5 Январь, 2017
Какие книги молитв являются наиболее известными в джафаритском мазхабе?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
11 Январь, 2017

Совершение намаза единства в Азербайджане является меседжем исламскому миру - председатель комитета
11 Январь, 2017

Представитель Хаменеи: «Мы не будем принимать участие в Хадже, пока не будут выполнены наши условия»
11 Январь, 2017

СМИ: иракские военные взяли под контроль около 80% восточного Мосула
11 Январь, 2017
Турецкая армия покинет Ирак
11 Январь, 2017

Как видят мир новорожденные? Это интересно
11 Январь, 2017

В Дубае создали технологию 3D-печати лекарств на дому
11 Январь, 2017

Террористов лишили гражданства Азербайджана
11 Январь, 2017
Число погибших при взрыве в Кандагаре возросло до одиннадцати человек
11 Январь, 2017

Можно ли выполнять намаз со сломанным мохуром? Ислам в вопросах
11 Январь, 2017

Обама назвал Россию и Китай соперниками США в мире
11 Январь, 2017
Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня
10 Январь, 2017

Евросуд обязал школьниц-мусульманок посещать бассейн вместе с мальчиками
10 Январь, 2017
В Марокко запретили паранджу
10 Январь, 2017
МВФ предложил Европе зарабатывать на беженцах
10 Январь, 2017
В США дотла сгорела крупная мечеть
10 Январь, 2017

Президент Ильхам Алиев объявил 2017 год в Азербайджане «Годом Исламской солидарности»
10 Январь, 2017

Саудовская Аравия планирует принять на хадж более 2,5 миллиона паломников
10 Январь, 2017

Пятъ террористов-смертников взорвались в Нигерии: есть погибшие
10 Январь, 2017
В мечетях ОАЭ прошла всеобщая молитва о дожде
10 Январь, 2017

ЦРУ: У команды Обамы были нереалистичные ожидания насчет последствий «арабской весны»
10 Январь, 2017

Можно ли считать предписанием встречу человека, с которым будет создана семья? Ислам в вопросах
10 Январь, 2017
Сенаторы США подготовили новый пакет санкций против России
10 Январь, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 40 раз
9 Январь, 2017

Эрдоган: У меня язык не поворачивается называть их друзьями
9 Январь, 2017
Более 40 боевиков ИГ уничтожены в результате авиаударов в Ираке
9 Январь, 2017

Имам Али (а): "Три качества способствуют дружбе..."
9 Январь, 2017
Пять миллионов жителей Дамаска остаются без питьевой воды
9 Январь, 2017
В Баку состоялся очередной вечер Корана
9 Январь, 2017

Шестеро полицейских погибли в результате атаки на блокпост в Египте
9 Январь, 2017

Турецкая армия ликвидировала 48 боевиков ИГ в Сирии
9 Январь, 2017
Афганские силовики за сутки ликвидировали 45 боевиков по всей стране
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com