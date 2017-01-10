Читатель спрашивает: Можно ли выполнять намаз со сломанным мохуром?

Намаз можно выполнять и со сломанным мохуром. Следует обратить внимание, чтобы размер мохура не был меньше предусмотренных шариатом или же контакт лба человека с мохуром соответствовал требованиям шариата. Самым маленьким размером для мохура принято считать 1 дирхем. Это равно примерно размеры ногтя большого пальца или же фаланег любого пальца. Если площадь соприкосновения лба с мохуром составит вышеприведенный размер, то земной поклон верен. Сломанный мохур можно склеить чистым средством и воспользоваться им. Если же сломанные куски не пригодны к использованию, то их можно закопать в землю. Мохур нельзя выбрасывать в оскверненные места.