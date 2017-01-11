Число погибших при взрыве в Кандагаре возросло до одиннадцати человек

Число погибших при взрыве в афганском Кандагаре возросло до одиннадцати человек.Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на чиновников.

"Число погибших в результате взрыва в (гостевом доме губернатора – ред.) провинции Кандагар возросло до 11", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Ранее сообщалось о девяти погибших и 16 раненых. Среди раненых посол ОАЭ в Афганистане.

Во вторник также прогремел двойной взрыв рядом с парламентским комплексом в Кабуле. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан", его жертвами стали 38 человек.